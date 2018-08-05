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Spor

Trabzonspor otobüsündeki "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" anonsunun sorumlusu bulundu

"Trabzonspor camiasından özür dilerim”

05 Ağustos 2018 11:34

Trabzonspor’un yeni sezon öncesi bakıma alınan otobüsüne girerek, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyona” anonsu yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, sosyal medyada kısa sürede yayılan videoyla ilgili soruşturma başlatan bordo mavililer, olayın arkasındaki isme ulaştı.

 

Fenerbahçeli olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan kişi, “Araç içerisinde çalışan arkadaşlar ziyarete geldiğinde kendi aramızda şakalaşma için sarf ettiğin gereksiz sözler nedeniyle Trabzonspor camiasından özür dilerim” dedi.

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