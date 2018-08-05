Trabzonspor otobüsündeki "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" anonsunun sorumlusu bulundu

Trabzonspor’un yeni sezon öncesi bakıma alınan otobüsüne girerek, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyona” anonsu yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, sosyal medyada kısa sürede yayılan videoyla ilgili soruşturma başlatan bordo mavililer, olayın arkasındaki isme ulaştı.

Fenerbahçeli olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan kişi, “Araç içerisinde çalışan arkadaşlar ziyarete geldiğinde kendi aramızda şakalaşma için sarf ettiğin gereksiz sözler nedeniyle Trabzonspor camiasından özür dilerim” dedi.