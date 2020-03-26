Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış, ortada belge yok

Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış, ortada belge yok" ifadelerini kullandı.

Radyospor'a konuşan Mehmet Ali Yılmaz, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Radyospor’da Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Koronavirüs salgınını 3.Dünya Savaşı olarak görüyorum"

Koronavirüs salgınının ABD’nin planı olduğunu ve salgını 3. Dünya Savaşı olarak gördüğünü anlatan Yılmaz, "Evdeyim. Virüsü kovalıyorum. Yakalarsam anasını ağlatacağım. Her ülke kendi hazırlığını yapıyor. Bundan sonra ne olacak? Bilemiyorum. Ama herkesi sıkıntılı günler beklediği belli. Böyle düşünüyorum.

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Fenerbahçe ligde kötü durumda. Fenerbahçe’de de virüs çıkmış. Galatasaray’da da vaka var. Ortalık bu kadar karışıkken, EURO 2020 ertelenmişken, şu anda liglerin oynanmaması sorun olarak görülmemeli. Ligle ilgili hesaplar yapılmamalı.

"Terim’e virüs nereden bulaşmış? Ortada bir belge yok"

Galatasaray, TFF’yi eleştiriyor. Fatih Terim’e virüs nereden bulaşmış? Abdurrahim Albayrak’a nereden bulaşmış? Ortada bir belge yok. Raporları bir okusak…



Oradan kaptı, buradan kaptı denilmesi ilginç. Daha virüsü tanıyan yok ki! Domuz gribi ve kuş gribini biliyoruz. Koronavirüsün ilacı, aşısı yok deniyor. Bana bu da çok inandırıcı gelmiyor. Biraz şüpheci yaklaşıyorum olaylara.

"Ligin bu şekilde tescil edilmesi doğru olmaz"

Ligin bu şekilde tescil edilmesi doğru olmaz. Haksızlıklar olur çünkü kalan maçlar var. Trabzonspor’un tabi işine gelir. Ama doğru olmaz. Trabzonspor da böyle bir şey istemez. Ligler başlamazsa sıkıntı büyür."