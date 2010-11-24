-TRABZONSPOR ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI TRABZON (A.A) - 24.11.2010 - Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı bulunan Engin Baytar ile Glowacki ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenman öncesi bordo-mavili futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcı antrenörlere çiçek verdiler. Sahaya çiçekle gelen oyuncular, teknik heyete sürpriz yaptılar. Engin Baytar'ın çiçek verdiği teknik direktör Şenol Güneş ise kendisine antrenörlük yapan Trabzonspor Futbol Danışmanı Ahmet Suat Özyazıcı ve Futbol Koordinatörü Özkan Sümer'i aynı şekilde kutladı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, ''Hepsinin ellerinden öpüyorum. Onlara sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onlar iyi ki varlar. Biz de zaman zaman öğretmenlik yaptık. Öğretmenlerin sıkıntılarını biliyoruz. Bugün yetişen her insanın harcında öğretmenlerin emeği var'' dedi. Öğretmenlerin sadece eğitim olarak değil, bilgi olarak çok büyük katkılarının olduğunu bildiğini ifade eden Güneş, ''Biz de tabi yaptığımız iş gereğince oyuncularımıza rehberlik yapıyoruz. Öğretmenlik yapıyoruz. Yol gösteriyoruz. Yaptığımız işin bu olduğunu biliyoruz. Her öğretmenin vizyonu ve felsefesi olması gerekiyor. Vizyonu ve felsefesi olmayan öğretmen dümensiz bir gemiye benzer o şekilde yola çıkar. Bizim de yaptığımız oyuncularımıza yol göstermek'' diye konuştu. -ENGİN BAYTAR KONUSU- Eskişehirspor maçında oyundan alındıktan sonra sinirli davranışlar gösteren Engin'in yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden Güneş, ''Kendi sorunlarını çözmek için gayreti olan bir oyuncu ve biz de ona yardımcı oluyoruz. Ama bu yardımcı olmamız, hem kurumsal kimlik olarak Trabzonspor'un büyümesine, hem de ülke futboluna katkı yapması için. Ne zaman ki onun kimliği, Trabzonspor'un kurumsal kimliğine zarar vermeye başlarsa o zaman, 'dur' deriz. Ama şu aşamada hala o şansını devam ettiriyor'' dedi. Eleştirilerin sadece yapılan harekete yönelikse doğru olduğunu belirten Güneş, ''Ortada bir yanlış var. Ne kadar haklı olursanız olun tepkileriniz olumsuz. Bu olumsuzluğu yaparken yaptığınız davranışları düzeltmek için gayretiniz varsa o zaman yardımcı oluruz. Ama devam ederse olmaz. Bizim şu anda Engin'de yaptığımız bu. Bir hafta önce Bursa'da yaptığı normal de sayılabilir, sayılmayabilir de. Ne açıdan baktığınıza bağlı. Bursa maçında sevinmesi normaldir ama hassasiyetleri de dikkate alması lazım. Ama bütün sorumluluğu da bir oyuncuya yükleyemezsiniz. Orada şunu doğru yap, burada şunu doğru yap, o zaman bize gerek kalmaz ve sorunumuz da kalmaz. Bütün oyuncularıma söylüyorum. Biriniz yaptığı yanlışı diğeriniz tekrar yapmayın diyorum'' diye konuştu. Engin'in kendi yanlışını düzelteceğini söyleyen Güneş, şöyle konuştu: ''Zeka, yetenek olarak çok önde. Ama bunu kullanmada sıkıntı çekiyoruz. Hırsı bazen aklının önüne geçiyor. O konuda biraz sıkıntısı var. Geçen sezon Gaziantepspor maçında da bunu yapmıştı. Artık ikinci oldu. Bu tip tepkileri artık kendine yapıyor, bize yapmıyor. Bu yaptığı zararlar artık etrafına ve takım arkadaşlarına gelmeye başlıyor. Bu olay son noktasıydı. O bakımdan bunu böyle değerlendirdik. Hala şansı devam ediyor. Şundan korkuyorum. Engin üzerinden kulübe ve takıma zarar vermek isteyenler var. Bunu kendi camiamızdan bilmeyerek yapanlar veya alet olanlar var bir de dışarıdan olanlar var. Engin'i korumak için veya bizi Engin'e karşı korumak isteyenler ipin ucunu kaçırıp Trabzonspor'a zarar verici boyuta gelmemeli. Onun için Engin konusunu artık kapattık. Bir iş yaparken topluma mesajlar veriyorsunuz. Engin konusu siyah veya beyaz bir konu değil. Gri bir konu. Gri olduğu için de hangi tarafa kayacağını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu anda en uçtayız, yani terazinin ortasındayız. Sağa veya sola düşebilir.''