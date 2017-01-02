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Spor

Trabzonspor NDiaye'yi istedi

Bordo-mavililer Osmanlıspor'un Norveç'ten transfer ettiği Senegalli Badou Ndiaye için harekete geçti

02 Ocak 2017 14:02

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Badou Ndiaye için resmi teklif yaptı.

Sezon başında da gündeme gelen ama alınamayan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transferi için tüm şartları zorlayacak olan bordo-mavili takım, Mehmet Ekici'nin ayrılma ihtimali karşısında bu bölgeyi güçlendirmekte kararlı.

Bu sezon Osmanlıspor forması ile 29 maça çıkan Ndiaye, 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Osmanlıspor'a 2 sezon önce Norveç'in Bodo Glimt takımından 330 bin Euro'ya transfer olan Ndiaye, sonrasında çıktığı 62 maçın 58'ine ilk 11'de başlarken, 17 gol atıp 7 asist yaptı.

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