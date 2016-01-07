"Trabzonspor, Mircea Lucescu ile anlaştı"

Ukrayna basını, Trabzonspor'un Mircea Lucescu ile anlaşmaya vardığını yazdı.

İddiaya göre, Rumen tenik adamın 2016 yazında Shakhtar ile olan sözleşmesi sona erdiğinde bordo-mavili kulübün başına geçecek. Lucescu yılda 6 milyon Euro kazanacak. Gazetelere göre imzalar bile atıldı.

71 yaşındaki teknik adamın, ekibiyle birlikte Trabzonspor’a gelmeyi kabul ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Rumen teknik direktör, 2004 yılında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra gittiği Shakhtar Donetsk’e 8 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Kupası, 2 Ukrayna Süper Kupası ve 1’er UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazandırdı.