T24 LogoT24 Logo
Spor

"Trabzonspor, Mircea Lucescu ile anlaştı"

Ukrayna basınına göre Lucescu, önümüzdeki sezondan itibaren Trabzonspor'un başında olacak

07 Ocak 2016 13:48

Ukrayna basını, Trabzonspor'un Mircea Lucescu ile anlaşmaya vardığını yazdı.

İddiaya göre, Rumen tenik adamın 2016 yazında Shakhtar ile olan sözleşmesi sona erdiğinde bordo-mavili kulübün başına geçecek. Lucescu yılda 6 milyon Euro kazanacak. Gazetelere göre imzalar bile atıldı.

71 yaşındaki teknik adamın, ekibiyle birlikte Trabzonspor’a gelmeyi kabul ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Rumen teknik direktör, 2004 yılında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra gittiği Shakhtar Donetsk’e 8 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Kupası, 2 Ukrayna Süper Kupası ve 1’er UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazandırdı.

ETİKETLER

lucescutrabzonsporanlaşmaukrayna basını2016

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24