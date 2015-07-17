Trabzonspor, Mehmet Ekici'yle güldü; 1-0

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sahasında Lüksemburg'un Differdange 03 takımını konuk eden Trabzonspor, rakibini Mehmet Ekici'nin 44. dakikadaki serbest vuruş golüyle 1-0 yendi; bir hafta sonra oynanacak rövanş için avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı. Bordo-mavililerin 32. dakikada Sefa Yılmaz'la bulduğu nizami gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor'un 1995-1996 sezonunda attığı 25 golle tarihindeki tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, 1996-1997 sezonundan sonra Hollanda'nın Ajax takımı ile anlaşarak ayrıldığı bordo-mavili kulüpte 18 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak Hüseyin Avni Aker Stadı'na ayak bastı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi maçında Legia Varşova ile oynanan grup maçında sakatlanarak ameliyat olan kaptan Onur Kıvrak, 286 gün sonra formasına kavuştu.

Bordo-mavililerde, UEFA'ya gönderilen listede adları yer almayan yeni transferler Okay Yokuşlu, Alper Uludağ, M'bia, Cavanda ile bonservisi Kasımpaşa'dan alınan Özer Hurmacı, sakatlıkları bulunan Bourceanu, Deniz Yılmaz, Bosingwa, Cardozo ve Constant kadroda yer almadı. Trabzonspor, 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı sezonda ilk maçına sadece 2 yabancıyla çıktı.

Maçın ilk net gol pozisyonunu 8. dakikada konuk ekip yakaladı. Ceza sahası sağ yan çizgisi üzerinde topla buluşan Gauthier Caron, altıpas içine ortaladı. Demarke durumdaki Omar Er Rafik, kaleci Onur'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayı vurdu, ancak top az farkla üstten auta gitti.

Trabzonspor ilk gol fırsatını 32. dakikada yakaladı. Waris ile verkaç yaparak ceza alanı içinde kaleci Weber ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu'nun şutunda, Weber yatarak topu çeldi. Dönen topu Sefa Yılmaz tamamlayarak filelere gönderdi ancak bu futbolcunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken topu kaleci Weber yatarak çeldi.

40. dakikada Riberio'nun pasında, ceza alanı dışı sol çaprazındaki Yeye'nin şutunda, kaleci Onur sol direk dibinden filelere doğru giden topu yatarak kornere gönderdi.



GOL: 44'te Mehmet Ekici müthiş bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Cezasahası sol ön çisgisine yakın noktada Mehmet Ekici kullandı. Serbest vuruş gollerine alıştığımız Ekici müthiş vurdu, sağ direğin yanından ağlarla buluştu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. Mehmet Ekici, Trabzonspor formasıyla serbest vuruştan 6. golünü kaydederken, ilk yarıda 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya konuk ekip tehlikeli atakla balşadı. 46. dakikada Dejvid Sinani'nin pası ile ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Jordan Yeye, uzak direğe sert vurdu, 90 tabir edilen yerden ağlara doğru giden topu kaleci Onur Kıvrak şık bir reaksiyonla kurtardı.



58. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine doğru inen Caron'un şutunda kaleci Onur, topu yatarak çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



71. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayı yakınından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.



83. dakikada sakatlanan Mehmet Ekici'nin yerine Fatih Atik, oyuna dahil oldu.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve Trabzonspor, karşılaşmayı 1-0'lık galibiyetle tamamlayarak, tur için avantaj yakaladı.

Kalan dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçerken; iki takımın da gol çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



TRABZONSPOR: 1 - DİFFERDANGE 03: 0

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Veselin Dobriyanov, Georgi Slavov (Bulgaristan)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Salih Dursun, Uğur Demirok, Mustafa Yumlu, Musa Nizam, Medjani, Mehmet Ekici (Dk. 84 Fatih Atik), Soner Aydoğdu, Erkan Zengin (Dk. 64 Yusuf Erdoğan), Sefa Yılmaz, Waris (Dk. 81 Zeki Yavru)

Differdange 03: Weber, Franzoni, Bukvic, Siebenaler, Rodrigues, Pedro Riberio (Dk. 90+3 May), Caron (Dk. 76 Meligner), Sinani (Dk. 63 Lebresne), Janisch, Yeye, Er Rafik

Gol: Dk. 44 Mehmet Ekici (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Musa Nizam, Dk. 65 Sefa Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 35 Bukvic (Differdange 03)