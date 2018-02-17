Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında yeni bir sayfa açmak istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de son 5 maçını beraberlikle tamamlayan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir\'i mağlup ederek yeniden yarışa tutunmayı hedefliyor.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 5 maçını da beraberlikle tamamlayarak zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan Trabzonspor, 22\'nci hafta mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak rakipleriyle puan farkını azaltıp yeniden şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Saat 16.00\'da Medical Park Stadı\'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

11\'DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor\'da bu maçta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın ligde son oynanan Gençlerbirliği maçından farklı olarak ilk 11\'de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın forvet hattında Rodallega\'nın yerine sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz\'a, yine hücum hattında Bero\'nun yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Yusuf Yazıcı\'ya, savunmada ise Uğur\'un yerine Durica\'ya forma vermesi bekleniyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 20\'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20\'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor\'un 9, Medipol Başakşehir\'in 4 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

TRABZONSPOR\'UN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Kamil Amet, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak

SAKAT: Esteban, Mustafa

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Platinum B Blok 425 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, VIP Gold 300 TL, VIP Silver 250 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Misafir Tribünü: 30 TL

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