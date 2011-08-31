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Spor

Trabzonspor Marek Cech'le anlaştı

Bordo-mavililer, West Bromwich'ten sol kanat oyuncusu Marek Cech ile anlaşmaya vardı.

31 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bordo-mavililer, West Bromwich'ten sol kanat oyuncusu Marek Cech ile anlaşmaya vardı.

İsviçreli Ziegler'in transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından sol kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere'nin West Bromwich takımından Marek Cech ile anlaşmaya vardı.

Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, Cech ve kulübüyle prensipte anlaşmaya vardıklarını ve oyuncunun bugün öğleden sonra İstanbul'a geleceğini söyledi.

27 yaşındaki Cech'in İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceğini ifade eden Şakar, ''Daha sonra bir aksilik çıkmaması halinde kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. İmzanın ardından da oyuncu Slovakya Milli Takımı kampına dönecek'' dedi.

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