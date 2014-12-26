Trabzonspor, Manisa'ya gol oldu yağdı; 9-0!

Trabzonspor ile Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor rakibini 9 – 0 yenerek unutulmayacak bir maça imza attı.

Bol gollü maçta perdeyi 13. dakikada Soner Aydoğdu açtı. Cardozo'nun cezasahasına doğru gönderdiği topu Tayfur Cora uzaklaştırmak istedi, topu önünde bulan Soner cezayayı üzerinde şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu: Trabzonspor 1 - Manisaspor 0.



36. dakikada bu kez sahneye Oscar Cardozu çıktı. Serdar Gürler ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda solundaki Cardozo'ya bıraktı. Paraguaylı boş kaleye topu göndermekte zorlanmadı ve Trabzonspor 2-0 öne geçti.



İlk yarı bu skorla sona ererken, Trabzonspor 2. yarıya golle başladı. 46. dakikada Oscar Cardozo ile girdiği verkaç sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu sol ayağıyla düzgün vurdu, top kaleci Murat Demir'in solundan ağlarla buluştu.



49'da Trabzonspor'un 4. golü geldi. Serdar Gürler, sağ kanattan ceza sahası içine girmeden ortasını yaptı. Soner Aydoğdu, penaltı noktası üzerinden topa gelişine vurdu, ağlar bir kez daha havalanırken; Soner Aydoğdu da hat-trick yaptı.



Bu golün dört dakika sonrasında bu kez Serdar Gürler sahneye çıktı. Sağ çaprazdan Salih Dursun'un ortasında ceza alanı sağ çaprazında Serdar Gürler yerden vurdu, top direğin dibinden 5. kez Manisaspor ağlarıyla buluştu.



54'üncü dakikada Trabzonspor'un 6. golü geldi. Sağ kanattan yapılan ortada ortada savunmadan seken top Majeed Waris'in önünde kalıyor. Ganalı oyuncunun penaltı noktasının yanından vuruşunda top ağlara gitti.



İkinci yarının 9 dakikasında dört gol bulan Trabzonspor, 69'da skoru 7-0 yaptı. Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içine giren Oscar Cardozo pasını sağ tarafından bulunan arkadaşı İshak Doğan'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top bir kez daha Manisaspor ağlarını havalandırdı.



72. dakikada Trabzonspor'un 8. golü geldi. Majeed Waris'in sol kanattan yerden ortasında kaleci Murat Demir'i geçen topu Oscar Cardozo arka direkte ağlarla buluşturdu.



Gol yağmuruna devam eden Trabzonspor 79'da Majeed Waris'le bir gol daha buldu. Oscar Cardozo cezasahası sol içindeki boş durumda bulunan Majeed Waris'e pasını verdi, bu oyuncu topu boş ağlara göndermekte zorlanmadı ve Trabzonspor 9-0 öne geçti.



85'te TrabzonspoR Cardozo ile bir gol daha bulmasına karşın, hakem ofsaytı belirledi.



Bu galibiyetin ardından puanını 5'e çıkaran Trabzonspor, averajla Akhisar Belediyespor'un önünde liderliğe yükseldi. 3 puanda kalan Manisaspor ise 3. sıraya geriledi.