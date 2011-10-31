-Trabzonspor maçına İspanyol hakem İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda 2 Kasım Çarşamba günü Trabzonspor ile Rusya'nın CSKA Moskova takımları arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın hakemleri belirlendi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alberto Undiano Mallenco yönetecek. Mallenco'nun yardımcılıklarını Fermin Martinez Ibanez ile Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Fernando Teixeira Vitienes ve Cesar Muniz Fernandez'in yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ignacio Iglesias Villanueva oldu.