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Spor

Avni Aker'de seyircinin üstündeki Galatasaray formasını zorla çıkarıp yaktılar!

Avni Aker'de yaşanan bu olay sonrası polis Galatasaray taraftarını tribünden çıkardı

25 Nisan 2016 02:18

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi tribünde olay çıktı. Karşılaşmayı Galatasaray formasıyla izlemeye gelen bir taraftarın üstündeki forma çıkartıldı ve yakıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi Avni Aker tribünlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir Galatasaray taraftarı formasıyla maçı izlemek için tribünlere geldi. Maraton tribününde yaşanan olayla bordo mavili taraftarlar Galatasaray forması ile gelen kişiye önce tepki gösterdi. Daha sonra formasını çıkardılar ve ateşe verdiler.

Avni Aker tribünlerinde yaşanan bu olay sonrası polis müdahalede bulundu. Galatasaray taraftarı tribünden çıkartıldı.

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