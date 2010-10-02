-TRABZONSPOR LİGDE ÇIKIŞ ARIYOR TRABZON (A.A) - 02.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da tek düşünce, sahadan galibiyetle ayrılmak. Ligin son 2 haftasında 3-1'lik Manisaspor yenilgisi ve deplasmanda 0-0'lık Kayserispor beraberliği ile 5 puan kaybeden bordo-mavililer, güçlü rakibini yenerek hem moral bulmak hem de ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bordo-mavili takımda, sakatlığı bulunan stoper oyuncuları Glowacki ve kart cezalısı Giray'ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Stoperde büyük olasılıkla Ceyhun Gülselam'ın görev yapması bekleniyor. -YENER: ''MAĞLUP ETMEK İSTİYORUZ''- Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, son 2 haftadaki puan kayıplarını Beşiktaş maçıyla telafi etmek istediklerini belirterek, ''Biz bu takıma güveniyoruz. Daha önce de galibiyetler alan ve herkes tarafından beğenilen bu takımdı. Beşiktaş'ı yenerek bu puan kayıplarını telafi ederek çıkışa geçmek istiyoruz'' dedi. Geçmişin geride kaldığını ve artık Beşiktaş maçına konsantre olduklarını ifade eden Yener, ''Sahamızda taraftarlarımıza büyük bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi sahamızda yendik, Beşiktaş'ı da taraftar desteğimizle mağlup etmek istiyoruz'' diye konuştu. -ALANZİNHO: ''AYAĞA KALKIŞ MAÇIMIZ''- Brezilyalı oyuncu Alanzinho ise Beşiktaş maçının büyük bir maç sıfatı taşıması nedeniyle özel bir yerinin olduğunu belirterek, ''Rahatlıkla bu maçı çözebilecek oyuncularımız var. Hepsinden önemli büyük taraftar desteğimiz var. Beşiktaş maçı puan kayıplarından sonra yeniden ayağa kalkma mücadelesi olacak'' dedi. Beşiktaş maçının kilit bir maç olduğunu anlatan Alanzinho, ''Bu maç kilit, anahtar bir maç olacak. Bu maçı sorunsuz geçebilirsek yeni ufuklara yol açacağız. Ligin seyri değişecek. Bizim için önemli maç. Umarım sahadan galibiyetle ayrılacağız'' ifadelerini kullandı. -MUHTEMEL 11- Bu akşam basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Serkan, Egemen, Ceyhun, Cale, Selçuk, Colman, Burak, Engin, Yattara ve Teofilo on biri ile sahaya çıkması bekleniyor.