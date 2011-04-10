Trabzonspor, liderliği Arena'da yakaldı

T24

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR...





BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA TRABZONSPOR MAÇI DA SEYİRCİSİZ



BÜLENT ÜNDER’İN ARENA’DAKİ İLK MAÇI



BURAK, İNGİLTERE’DEN GELEN KASKLA ISINDI



TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN 166. YILI





ÜST ÜSTE SON 4 MAÇINI KAYBEDEN GALATASARAY, LİGDE 14. SIRAYA GERİLEDİ



ARDA BU KEZ BOŞ GEÇTİ



CİM BOM BU SEZON 5. KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ



GERGİN MAÇTA 9 KART



YEKTA SAKATLANDI



MİLLİ TAKIM TEKNİK HEYETİ DE MAÇI İZLEDİ



FUTBOLCULARIN KONUŞMALARI STATTA YANKILANDI



Seyircisiz yapılan maçta, ilk dakikalarda iki takım da pozisyonlar bulurken, ilerleyen bölümlerde karşılaşma ortasaha mücadelesine dönüştü. Galatasaray, henüz 2. dakikada Yekta ile girdiği pozisyondan yararlanamadı. Yekta’nın sakatlanması nedeniyle 5. dakikada oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kalan Galatasaray, sonraki dakikalarda pozisyon bulmakta zorlandı. Ceza alanı dışından zaman zaman şut deneyen konuk ekip de girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:2. dakikada Yekta, ceza sahası önünden sert vurdu. Kaleci Tolga’nın saha içine çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.4. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası dışından Selçuk vurdu. Ceza sahasında Umut’un da dokunduğu topu kaleci Zapata kornere gönderdi.11. dakikada Alanzinho’nun ara pasıyla soldan hareketlenerek ceza alanına giren Burak’ın vuruşunda top kaleci Zapata’dan döndü.16. dakikada orta sahada Culio’nun kaptırdığı top sonrasında Colman’ın pasıyla topla buluşan Burak’ın vuruşunda top auta çıktı.17. dakikada Neill’in ortasında savunmanın arkasında müsait durumda kalan Arda’nın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolga’da kaldı.20. dakikada Mustafa Sarp ile başlayan Galatasaray atağında Arda’nın ceza alanı dışında vuruşunda kaleci Tolga meşin yuvarlağa sahip oldu.27. dakikada ceza sahası önünden serbest vuruş kullanan Kazım’ın yerden şutunda, top kaleci Tolga’da kaldı.43. dakikada Burak, ceza alanı dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu Servet uzaklaştırdı ve maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.İkinci yarıda Galatasaray’dan Kazım’ın gördüğü kırmızı kart maçta dengeyi bozdu. Kırmızı karttan 6 dakika sonra Trabzonspor, Burak ile golü buldu. Sarı-kırmızılı takımın çabaları ise sonucu değiştirmeye yetmedi.48. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Jaja’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, topu ayağından açınca, kaleci Zapata’nın müdahalesinden sonra savunma topu uzaklaştırdı. Bu pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular penaltı itirazında bulundu.54. dakikada Neill’in sağdan ortasında Arda’nın yakın mesafeden kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Tolga meşin yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.72. dakikada Yattara’nın sağ kanattan ortasında Burak’ın vuruşunda, takım arkadaşı Jaja’ya çarpan top az farkla auta gitti.75. dakikada Serkan Balcı’nın ayağına basan Kazım, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.76. dakikada Trabzonspor atağında, Umut ile duvar pasına giren Jaja yerden ortaladı. Arka direkte Burak’ın dokunamadığı top, auta çıktı.80. dakikada soldan ceza alanına giren Pino’nun vuruşunda top kaleci Tolga’da kaldı.81. dakikada Trabzonspor’un golü geldi. Jaja’nın ara pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, topu ağlarla buluşturdu: 0-185. dakikada Galatasaray atağında Arda, sağ kanattan çizgiye inip ceza sahası içine yerden pas vermek istedi ama savunma araya girerek topu kornere gönderdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da çabaları sonuç vermeyince karşılaşma konuk ekip Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom ArenaHakemler: Bünyamin Gezer xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xxGalatasaray: Zapata xx, Sabri xx (Dk. 67 Pino x), Gökhan Zan xx, Servet xx, Insua xx, Neill x, Yekta ? (Dk. 5 Mustafa Sarp x), Ayhan x, Culio x, Arda xx, Kazım xTrabzonspor: Tolga xxx, Serkan xx, Giray xx, Glowacki xx, Piotr Brozek xx, Selçuk xx, Colman xx, Alanzinho xx (Dk. 61 Yattara x), Jaja xxx (Dk. 85 Ceyhun ?), Burak xxx (Dk. 87 Pawel Brozek ?), Umut xxGol: Dk. 81 Burak (Trabzonspor)Kırmızı Kart: Dk. 74 Kazım (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 23 Jaja, Dk. 53. Alanzinho, Dk. 82 Burak, Dk. 90 1 Colman (Trabzonspor), Dk. 24 Ayhan, Dk. 58 Neill, Dk. 63 Gökhan Zan, Dk. 90 Pino (Galatasaray)Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, ligde geçtiğimiz hafta 3-0 kaybedilen Medical Park Antalyaspor maçı kadrosundan 7 futbolcuyu Trabzonspor maçında ilk 11’de sahaya sürmedi.Kaleci Ufuk’u maç kadrosuna dahi almayan Ünder, bu futbolcunun yerine Zapata’yı oynatırken, yedek kaleci olarak kadroda Aykut’a yer verdi.Bülent Ünder, Antalyaspor maçında ilk 11’de oynattığı Cana, Pino, Hakan, Serkan, Stancu ve Kewell’ı sahaya sürmezken, sadece Pino ve Kewell’ı yedek bıraktı.Sakat olan Hakan, Cana ve Stancu’nun yanı sıra Serkan ve Ufuk maç kadrosuna alınmadı.Bülent Ünder, bu futbolcuların yerine sakatlıktan dönen Sabri, sarı kart cezaları biten Gökhan, Kazım, Culio ve Ayhan ile uzun süredir forma giymeyen Insua’yı ilk 11’de oynattı.Sarı-kırmızılı ekipte en son 29 Ocak’taki 2-0 kaybedilen Bursaspor maçında yer alan Insua 71 gün, Gaziantespor ile 2 Mart’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanan Sabri ise 39 gün sonra Galatasaray formasını yeniden giydi.Trabzonspor’da ise Konyaspor maçında ilk 11’de forma giyen Egemen’in yerine, Galatasaray karşısında sahaya Glowacki çıktı.Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’tan sonra, Trabzonspor ile de seyircisiz bir maçta karşı karşıya geldi.2007-08 sezonunda, bir önceki sezondan kalan cezası nedeniyle derbi tarihinde ilk kez Beşiktaş’ı seyircisiz maçta konuk eden ve 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle de ilk kez bir Trabzonspor maçını taraftar desteğinden yoksun oynadı.Bu arada, devre arasında hizmete giren Türk Telekom Arena’da ilk kez bir karşılaşma seyircisiz oynandı.Galatasaray’da Gheorghe Hagi ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen Bülent Ünder, Türk Telekom Arena’da ilk kez bir maça çıktı.Ünder’in, Türk Telekom Arena’daki ilk maçında sarı-kırmızılı taraftarlar ceza nedeniyle tribündeki yerlerini alamadı.Trabzonspor’da geçen haftaki Konyaspor maçında kafasına aldığı darbeden dolayı olası bir beyin kanamasına karşı hastanede müşahade altına alınan Burak Yılmaz, Galatasaray maçında oynayabilmesi için İngiltere’den özel kask getirildi.Maç öncesinde bu kaskla ısınmaya çıkan Burak, maçta ise rahatsız etmesi nedeniyle kaskı kullanmadı.Türk Polis Teşkilatı’nın 166. yılı nedeniyle, iki takım futbolcuları da maç öncesindeki seramoniye polis kıyafetli çocukların ellerinden tutarak geldiler.Türk Telekom Arena’nın boş tribünlerine de "Türk Polis Teşkilatı’nın 166. Yılı Kutlu Olsun" ve "Güvende olmanız bize yeter" pankartları yer aldı.Bu arada, karşılaşmayı sadece statta bulunan görevliler ile protokol tribününde yer alan konuklar izleyebildi.Bu sezon 3. teknik direktörüyle yoluna devam eden ve tarihinin en kötü dönemini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’a da mağlup olarak üst üste 4. maçını da kaybetti.Teknik direktör Bülent Ünder de takımın başında çıktığı iki maçı da kaybedip Galatasaray’a çare olmazken, "Cim bom", ligde küme düşme hattının iki üstünde 33 puanla 14. sıraya demirledi.Galatasaray, ligde 19 Şubat’taki Bucaspor galibiyetinin ardından ligdeki son 7 karşılaşmasını da kazanamadı.Galatasaray’ın, küme düşme hattının en üstünde bulunan Bucaspor ile arasındaki fark da, İzmir ekibinin bu hafta 3 puan alması nedeniyle 9’a indi.Trabzonspor ile oynanan son 5 lig maçında gol atan kaptan Arda bu kez boş geçti.Maçta zaman zaman gol pozisyonuna da giren Arda, kaleci Tolga’yı geçemedi.Galatasaray’da Kazım Kazım, kırmızı kart görerek takımını sahada yalnız bırakırken, sarı-kırmızılılar ligde bu sezon 5. kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.Ligde bu sezon daha önce Cana, Ayhan, Ufuk ve Baros (Maçtan sonra) kırmızı kart görmüştü.Zaman zaman gergin geçen maçta hakem Bünyamin Gezer 1 kırmızı, 8 de sarı kart gösterdi.Galatasaray’da kırmızı kart gören Kazım’ın dışında, Ayhan, Neill, Gökhan, Pino ile Trabzonspor’da ise Jaja, Alanzinho, Burak, Colman sarı kart gördüler.Galatasaray’da maçın hünüz başında sakatlanan Yekta Kurtuluş karşılaşmaya devam edemedi.Yerini 5. dakikada Mustafa Sarp’a bırakan Yekta’nın ayak bileğinin döndüğü bildirildi.Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, yardımcısı Oğuz Çetin ve Milli Takım İdari Koordinatörü Okan Buruk da şeref tribününde izlediKarşılaşmanın seyircisiz oynanması nedeniyle futbolcuların takım arkadaşlarıyla konuşmaları statta yankılandı.Kalecilerin baraj kurması sırasındaki konuşmaları, teknik direktörlerin oyuncularına uyarıları televizyon ekranlarından izleyicilere kadar ulaştı.Bu arada, Fenerbahçe maçından sonra hakeme yönelik tepkisi nedeniyle gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maç ceza alan Baros, Trabzonspor karşılaşmasıyla cezasının 2 maçlık bölümünü doldurdu. Baros’un, gelecek hafta oynanacak Manisaspor maçıyla birlikte cezası dolacak.