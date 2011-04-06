Trabzonspor Kulübü doktoruna silahlı saldırı

T24 - Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, bu akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.



Olay bugün saat 20.30 sıralarında Trabzon merkeze bağlı Pelitli Beldesi'nde yaşandı. Trabzonspor'un akşam antrenmanından sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otomobiliyle evine gitmek üzere ayrılan Hakan Ayaz, Pelitli Beldesi'nde bir markette alışveriş yapmak için durdu. Alışverişini tamamladıktan sonra arabasına binmeye hazırlanan Hakan Ayaz'a kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Hakan Ayaz, çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayaz'a ateş eden kişi veya kişilerin ise olayın ardından kaçtı.



Hakan Ayaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bacağındaki kurşunların çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.





ARACI KURŞUNLANMIŞTI



Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz'ın 20 Ağustos 2009 tarihinde de aracı kurşunlanmıştı. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fransa'nın Toulouse takımıyla oynadığı karşılaşmanın ardından otomobiliyle evine giden Hakan Ayaz'ın aracına, Yalıncak Beldesi'nden geçtiği sırada başka bir araçtan ateş açılmıştı. Otomobiline 4 kurşun isabet eden Hakan Ayaz, olaydan yara almadan kurtulmuştu.







