Trabzonspor kötü başladı

Tempo24-





Ligde alınan üst üste kötü sonuçlarından ardından Ziya Doğan'ın görevine son vererek takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Trabzonspor'da kötü gidişe Yanal da 'dur' diyemedi.





Fortis Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda Vestel Manisaspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibine 3-0 mağlup oldu.





Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen maçın ilk yarısı golsüz kapanırken, ikinci yarıya Vestel Manisaspor çok hızlı başladı. 50' dakikada Borbiconi takımını öne geçirirken, 59. dakikada Güven farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.





Maç boyunca Gökdeniz ve Umut'la geliştirdiği ataklarda tehlikeler yaratan Trabzonspor, buna karşın yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, rakibinin savunmada verdiği açıkları iyi değerlendiren evsahibi ekip, 76. dakikada Metin'in attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.





Bu sonuçla Vestel Manisaspor Fortis Türkiye Kupası'na farklı galibiyet ile iyi bir başlangıç yaparken, ilk maçında eski takımına farklı yenilen Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise kupaya puansız başlamış oldu.





Bu arada maçın ilk yarısının sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda kafasına darbe alan ve travma geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Trabzonspor kaptanı Hüseyin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

VESTEL MANİSASPOR: 3 - TRABZONSPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erdem Bayık xx

Vestel Manisaspor: Bülent xxx, Dvornik xxx, Borbiconi xxx, Kalabane xxx, Ferhat xxx, Uğur xxx, Güven xxx, Şener xxx, Selçuk xxx (Dk. 81 Sezer ?), Metin xxx (Dk. 83 Okan ?), Holosko xxx (Dk. 81 Rafael ?)

Trabzonspor: Jeferson xx, Tayfun x (Dk. 55 Ergin x), Tolga x, Erdinç xx, Celaleddin x, Hüseyin x (Dk. 43 Ferhat x), Serkan xx, Ayman xx, Ceyhun x (Dk. 67 Mustafa x), Gökdeniz xx, Umut x

Goller: Dk. 49 Borbiconi, Dk. 59 Güven, Dk. 76 Metin (Vestel Manisaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 5 Bülent, Dk. 29 Kalabane, Dk. 37 Şener (Vestel Manisaspor), Dk. 19 Erdinç, Dk. 61 Gökdeniz, Dk. 62 Ceyhun (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Gökdeniz'in soldan getirip ortaladığı topa kale önündeki Umut vurdu. Kaleci Bülent'ten dönen meşin yuvarlağa bu kez Ayman dokundu, ancak yetişen Kalabane tehlikeyi uzaklaştırdı.

25. dakikada Selçuk'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Holosko sert vurdu. Kaleci Jeferson, meşin yuvarlağı çelerek uzaklaştırdı.

37. dakikada Ferhat'ın uzun pasıyla rakip ceza alanına giren Holosko'nun, savunma oyuncularını çalımlayarak çapraz pozisyonda attığı sert şutta, top üstten auta çıktı.

38. dakikada Holosko'nun ceza alanı içinden attığı sert şutta, kaleci Jeferson'dan dönen topa yakın mesafeden Şener vurdu. Kaleci Jeferson ikinci pozisyonda da topu çelerek, mutlak golü önledi.

43. dakikada başının döndüğünü belirterek oyundan alınmasını isteyen Trabzonsporlu Hüseyin, yerini Ferhat'a bıraktı. Hüseyin, ambulansla hastaneye götürüldü.

50. dakikada Selçuk'un serbest atıştan kale önüne gönderdiği topa iyi yükselen Borbiconi, kafa vuruşuyla takımının golünü kaydetti: 1-0

59. dakikada Vestel Manisaspor yarı alanından gönderilen uzun topa hareketlenen Güven, hızla rakip ceza alanına girdi ve sert bir vuruşla, meşin yuvarlağı Jeferson'un solundan filelere gönderdi: 2-0

63. dakikada Gökdeniz'in yakın mesafeden attığı sert şutta, top üstten auta gitti.

76. dakikada organize gelişen Vestel Manisaspor atağında fark 3'e çıktı. Uğur'un pasında topu kontrol eden Metin, ceza alanına girdi ve sağ çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

90. dakikada Güven'in ceza alanı dışından attığı şutta, önce Tolga'nın ayağına, sonra da kale direğine çarpan top kornere çıktı.