Maç sonucu | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

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Stat: Medical Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 71 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Berat Özdemir), Visca (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 83 Kouassi), Cornelius (Dk. 62 Djaniny)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 63 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 63 Poku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 73 Amilton), Rahmanovic (Dk. 79 Çekiçi), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 63 Cikalleshi)
Goller: Dk. 13 ve 67 Visca (Trabzonspor), Dk. 83 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut (Maç bitimi)
Sarı kartlar: Dk. 21 Soner Dikmen, Dk. 54 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)