Maç sonucu | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Medical Park Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarının desteğiyle oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Visca kaydetti. Konuk takımın tek golü de Cikalleshi'den geldi. Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 60'a yükseltirken İttifak Holding Konyaspor da bir maç eksiğiyle 48 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkardı. Maç sonu kolbastıyla kutladılar Maç sonunda orta alanda toplanan Trabzonsporlu futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti taraftarlarla kutladılar. Bordo-mavili taraftarlar, daha sonra soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı da geri çağırdı. Sahaya dönen Avcı'nın selamladığı taraftarlar, 'seninle gurur duyuyoruz' şeklinde sevgi gösterilerinde bulundular. Sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü Trabzonspor, sahasındaki 341 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Visca, son 3 maçta 4 gol atarak şampiyonluk yolunda bordo-mavililere büyük katkı sağladı. İkinci yarıda oyuna giren Marek Hamsik de sakatlığının ardından 4 maç aradan sonra formasına kavuştu. TIKLAYIN - Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Bunun sonu çok güzel olacak TIKLAYIN - Trabzonspor-Konyaspor maçında kalp krizi geçiren taraftar, yaşamını yitirdi Stat: Medical Park Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 71 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Berat Özdemir), Visca (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 83 Kouassi), Cornelius (Dk. 62 Djaniny) İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 63 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 63 Poku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 73 Amilton), Rahmanovic (Dk. 79 Çekiçi), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 63 Cikalleshi) Goller: Dk. 13 ve 67 Visca (Trabzonspor), Dk. 83 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor) Kırmızı kart: İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut (Maç bitimi) Sarı kartlar: Dk. 21 Soner Dikmen, Dk. 54 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)

Maçtan önemli anlar

15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan, bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi. 42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Dorukhan Toköz'ün arkaya aşırdığı topu Denswil tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Trabzonspor'da Visca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Nwakeme, sağ tarafında rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek topu altı pas çizgisinin hemen gerisindeki Visca'ya aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

77. dakikada Poku'nun soldan ortasında, Rahmanoviç'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek önemli bir tehlikeyi önledi.

83. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic'in ortasında, topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi'nin, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dış sol çaprazından şutunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.

90+4. dakikada ceza alanı içinde Kouassi'nin yerden şutunda kaleci Sehic, iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.