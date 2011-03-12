-TRABZONSPOR KOCAELİ'DE ESTİ KOCAELİ (A.A) - 12.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa ile cezası dolayısıyla İzmit İsmetpaşa Stadı'nda yaptığı maçı 1-0 kazandı. 53. dakikada Kasımpaşa atağında Keller'in pasıyla topla buluşan Korhan'ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı. 70. dakikada, Trabzonspor'un kullandığı serbest atışta, Selçuk'un şutunu kaleci Fırat kornere çeldi. 74. dakikada, cezaalanında oluşan karambolde savunmadan seken topla buluşan Yattara topu Umut'a gönderdi. Bu futbolcunun şutunda top yandan auta çıktı. 76. dakikada Kasımpaşa tribünlerinden sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun 1 dakika durdu. 78. dakikada, Alanzinho'nun yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Ceyhun'un sert vuruşunda top kalecide kaldı. 82. dakikada Trabzonspor atağında Alanzinho sol çarprazdan sert şutunda kaleci Fırat topu çeldi, daha sonra topu savunma uzaklaştırdı. 90+1. dakikada, Jaja'nın pasıyla topla buluşan Alanzinho'nun vuruşunda top kalecide kaldı. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Stat: İzmit İsmetpaşa Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx, Adil Sinem xx Trabzonspor: Onur xx, Tayfun xx, Glowacki xx, Giray xx, Piotr Brozek xx, Selçuk xx, Colman xxx, Pawel Brozek x (Dk. 58 Ceyhun xx), Yattara x (Dk. 75 Alanzinho x), Jaja xxx (Dk. 90+3 Mustafa Yumlu), Umut xx Kasımpaşa: Fırat xx, Keller xx, Erdi xx (Dk. 83 Ramos), Sarmov xx, Dimitrov xx (Dk. 75 Şahin x), De Sousa Santos x, İbrahim Halil xx, Ergün xx, Bustos x, Korhan xx (Dk. 83 Gökhan ?), Azar Karadaş xx Gol: Dk. 22 Jaja Sarı Kart: Dk. 80 Sarmov (Kasımpaşa)