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Spor

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR TRABZON (A.A)

22 Şubat 2011 21:49

-TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR TRABZON (A.A) - 22.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de dün Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, 27 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Pawel Brozek ile Engin Baytar katılmadı. Egemen Korkmaz ise doktor kontrolünde koşu yaptı. Manisaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular hafif bir koşu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptılar. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Mersin İdmanyurdu ile oynanan A2 maçında kırmızı kart gören Tayfun Cora'ya 3 maç ceza verdiği bildirildi.

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