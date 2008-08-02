Trabzonspor kaybederken kazandı

Fortis Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkma şansını daha önce kaybeden Trabzonspor, grubunda oynadığı son maçta üst turu garantileyen Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan maçta 4. dakikada Yattara, 37. dakikada Gökdeniz (P) ve 45. dakikada Umut'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Konuk Gençlerbirliği bu gollere 72. dakikada Onur ve 90. dakikada Tuna ile karşılık verirken, kalan kısa sürede başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği B Grubu'nu 9 puan ve averajla lider olarak tamamlarken, Trabzonspor 6 puanla 3. sırada kaldı.



TRABZONSPOR: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 2

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Deniz Çoban xx, Ömer Altuntaş xx, Volkan Akçit xx

Trabzonspor: Onur xxx, Çağdaş xx, Hüseyin xx, Ayman xxx, Tayfun xx, Mustafa Keçeli xxx, Serkan xx, Gökdeniz xxx, Yattara xx (Dk. 82 Hasan ?), Barış xx (Dk. 65 Kadir Keleş xx), Umut xx (Dk. 45 Ferhat xx)

Gençlerbirliği: Periç x, Ergün xx, Traore x, Isaac x, Adamu x, Mustafa xx (Dk. 75 Kerem x), Uygar x, Onur xx, Engin x (Dk. 56 Mehmet Nas xx), Halil x (Dk. 39 Tuna xx), Mehmet Akyüz x

Goller: Dk. 4 Yattara, Dk. 37 Gökdeniz (penaltıdan), Dk. 45 Umut (Trabzonspor), Dk. 71 Onur, Dk. 89 Tuna (Gençlerbirliği)

İLK YARI

4. dakikada Mustafa Keçeli'nin soldan ortasına ceza alanı içerisinde iyi yükselen Yattara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Periç'in solundan filelere gitti: 1-0

27. dakikada Ayman'ın ortasında ceza alanı önünde topla buluşan Gökdeniz'in sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada Umut'un ceza alanı içerisinde Halil tarafından düşürülmesini hakem Deniz Çoban penaltı olarak değerlendirdi. Gökdeniz, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-0

41. dakikada Yattara'nın soldan ortasında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Periç'te kaldı.

42. dakikada Barış'ın sağdan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Gökdeniz'in sert şutunda kaleci Periç meşin yuvarlağı kornere çeldi.



45. dakikada Yattara'nın soldan ceza sahasına ortaladığı topa Umut dokundu. Kaleci Petriç'e de çarpan top filelere gitti: 3-0

Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Yattara'nın sağdan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Ayman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

71. dakikada Trabzonspor ceza sahası ön çizgisinde Tayfun ile yaptığı ikili mücadeleyi kazanan Onur, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1

89. dakikada ceza alanı içerisinde Uygar'ın aşırttığı topla buluşan Tuna, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.