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Spor

Trabzonspor, Kasımpaşaspor'u 7-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'yı 7-0 gibi tarihi bir skorla yendi.

17 Ekim 2010 03:00

T24- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'yı 7-0 gibi tarihi bir skorla yendi.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'yı 7-0 yendiği maçta goller  2. dakikada Alanzinho, 33 ve 46. dakikalarda Burak, 44 ve 80. dakikalarda Umut, 66 ve 83. dakikalarda Jaja'dan geldi. Maçın 56. dakikasında Trabzonspor'da Umut'un bir topu da direkten döndü. Karşılaşmanın 60. dakikasında ise Kasımpaşa'dan Keller kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Kasımpaşa'da zor günler geçiren teknik direktör Yılmaz Vural'ı bu ağır yenilginin ardından daha da zor günler bekliyor. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 17'e yükseltirken, Kasımpaşa 2 puanda kaldı. Trabzonspor maça Onur, Serkan, Mustafa, Egemen, Cale, Ceyhun, Selçuk, Colman, Alanzinho, Burak ve Umut ilk 11'i ile çıktı.

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