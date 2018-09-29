Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 7\'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

KARAMAN\'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa karşılaşmasında son oynanan Göztepe maçının 11\'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Kart cezalısı Yusuf\'un yokluğunda Kucka\'ya forma veren Karaman, ayrıca Amiri\'nin yerine Rodallega, savunma hattında da Mustafa Akbaş\'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Hosseini\'ye şans tanıdı.

6 İSİM KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor\'da Kasımpaşa karşılaşmasında 6 oyuncu kadroda yer almadı. Mücadelenin esame listesine 20 oyuncu bildiren bordo-mavililerde cezalı olan Yusuf, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet\'in yanı sıra Olcay, Esteban, Mustafa ve Ibanez kadroya alınmadı. Teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine kadroda Murat Cem Akpınar ile Abdülkadir Parmak\'ı tercih etti.

ÇİFT FORVETE DÖNÜŞ

Trabzonspor\'da teknik direktör Karaman, Kasımpaşa karşılaşmasında forvet oyuncuları Rodallega ile Burak\'a birlikte ilk 11\'de görev verdi. Ligin 6\'ncı haftasında 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında çift forvet sistemini deneyen Karaman, bu kez maça bu iki oyuncuyla başladı.

KUCKA FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor\'da bu sezon sadece ligin ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11\'de başlayan ve daha sonra yedek kulübesine çekilen orta saha oyuncusu Juraj Kucka, 5 maç sonra Kasımpaşa karşısında ilk 11\'de yerini aldı. Ligin son iki haftasında Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında hiç süre alamayan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Kasımpaşa maçına kadarki ilk 6 haftalık bölümde toplamda 133 dakika sahada kalmıştı.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bir bölümünün boş kaldığı görülürken, maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar maç öncesi ısınmaya çıkan futbolcuları alkışlayarak moral verdi.

SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR İLE KARDEŞ KULÜP PROTOKOLÜ İMZALANDI

Trabzonspor ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor arasında bugün \'Kardeş Kulüp\' protokolü imzalandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Divan Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve üyelerle birlikte Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Ak Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Bilşat Taşkın, Siirt İl Özel İdare Spor Başkanı Hıfzullah Canpolat, Belediye Başkanları ve Siirt’ten Trabzon\'a gelen misafirler yer aldı.

HACISALİHOĞLU: \"BİRLİKTELİĞİ GELİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ\"

Törende sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ‘’Dostluk, barış ve kardeşlik hem sporun temel felsefesi hem de ülkemizin bu dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu kavramlar. Trabzonspor bu lokomotifte bir vagon olursa ne mutlu. Her şeyden önce bu vatan hepimizin. Spor, siyaset her türlü sosyal faaliyet bu ülke içindir. Bu yüzden biz bu birlikteliği geliştirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sizin gayretleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz\" dedi.

VALİ ATİK: \"SİİRT İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR OLAY\"

Siirt Valisi Ali Fuat Atik de bu kardeşliğin Siirt’te büyük bir sempati yaratacağını vurgulayarak, \"Sizin için çok küçük ama bizim için, Siirt için çok büyük bir olay. İnternet sitenizde bizim logomuzun da yer alacak olması Siirt’te büyük bir heyecan uyandıracaktır. Trabzonspor’a karşı büyük bir sempati oluşturacaktır. Bugün Trabzon’da Siirt’ten gelen 130 civarında çocuk ilk kez Trabzonspor maçı izleyecek. Trabzon’a çocuklarımızı getirmekteki amacımız, Trabzon’daki gençlerin, bölgemize gelme imkânı olmayan gençlerin de bölgemizde vatansever insanların olduğunu görmeleri. İnşallah biz de bir maçımıza, siz de uygun görürseniz buradan küçük bir taraftar grubumuzu Siirt’e davet etmek istiyoruz. Madem kardeş kulüp olduk, biz de onları misafir etmekten onur duyacağız\" diye konuştu.

İmzalanan protokolün ardından Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve kurul başkanları misafirlere isimlerinin yazılı olduğu bordo-mavili formadan hediye etti. Daha sonra kafile Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasını izlemek üzere Medical Park Stadı\'na geldi.

(FOTOĞRAFLI)