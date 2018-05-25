Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'un genç stoperini transfer etmek istiyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, 19 yaşındaki stoper Tayyib Talha Sanuç\'un transferi için Trabzonsporlu yöneticilerin kulübe geldiklerini açıkladı.

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, düzenlediği basın toplantısında kulübe transfer yasağının gelip gelmeyeceği ile ilgili olarak, \"Şu anda 2 futbolcunun paralarını Haziran ayının 10\'una kadar ödemezsek bize transfer yasağı geliyor. Bu da 220 bin TL civarı. Uzlaşma Çözüm Kurulu\'ndaki dosyalarımızda yaklaşık 11 tane futbolcu var. Ödememiz gereken çoğunun kararı çıktı. Ama bize evrak gelmedi. Bugün mü, 1 ay sonra mı, transfer sezonu açılır o zaman mı gelir bilmiyoruz, sürpriz\" dedi.

Kulübe para bulmak için çalıştıklarını ifade eden Aytekin, \"Çağrılan her yere gittim. 5 bin TL, 3 bin TL almak için İstanbul\'a gittim. Bu kulübe benzin, gıda verilmedi. Personel maaş alamıyor, yüzlerine bakmaya utanıyoruz. Maç seyrederken utanıyoruz, 7-0, 6-0, 5-0. Biz utanıyorsak bu şehrin büyüklerinin utanması lazım. Şu tarihlerde para gelecek diye futbolcuları hep böyle tuttuk. Bize inandıkları için ligi tamamlayabildik. \'Başkanım siz burada durursanız biz ligi bitiririz, söz veriyoruz\' dediler. Onlar sözünde durdu. Bizde onlara bulabildiğimiz kadar para bulduk\" diye konuştu.

TAYYİB\'E TRABZONSPOR\'DAN TEKLİF VAR

Tayyib Talha Sanuç\'un transferi için Trabzonsporlu yöneticilerin kulübe geldiklerini açıklayan Aytekin, \"Bana teklif yapmayın. Resmi yolla faks ile bize futbolcu istediğinizi söyleyin. Bizde yönetim olarak bir karar alalım, hiçbir şaibeye meydan vermeden\" dediğini belirtti.

Teknik direktör Ünal Karaman\'ın sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Aytekin, \"Ünal hocanın bizden alacağı vardı. Hala daha maaşını alamadı. Hiçbir şekilde problem çıkarmayıp kafası karışan futbolcuların ligi bitirmelerini sağladı. Ünal hocaya teşekkür ediyorum. Bu da bir başarıdır. Sözleşmesi devam ediyor. Ünal hoca kalacak. Para problemimiz var, çözeceğiz\" dedi.

\"BİR DAHA BU KULÜBÜ BATIRMA ŞANSIMIZ YOK\"

Aytekin transfer konusunda şu açıklamada bulundu: \"İlhan Parlak, Erdem Özgenç, Lua Lua, Gökhan Alsan, Emenike\'nin akıbeti nedir bilmiyorum. Bunlar Karabük aşkıyla yanıyorlar. \'Bu kulübe vefa borcumuzu ödemeye hazırız\' diyorlar. Bunların hiçbirinin menajeriyle görüşmedim. Kendi takımlarıyla anlaşmazlarsa, fedakarlık yapıp gelecekler. Buraya kulübün borcunu yükseltmek için değil azaltmak için geldim. Belki para gelse de transfer yapmayacağım. Çünkü benim geriye dönük futbolculara borcum var. Transfer yaparsam kulübü batağa doğru sürüklerim. Şeffaf bir yönetim olmaya çalıştık. Bizim bir daha gol yeme şansımız yok. Bir daha bu kulübü batırma şansımız yok\"

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