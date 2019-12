Trabzonspor Kadıköy'de kayıp

Trabzonspor, 25 Ocak Pazar günü İstanbul'da karşılaşacağı Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 yıldır yenemiyor. Bordo-mavililer Kadıköy'deki son galibiyetini 1997-98 sezonunda aldı.



Turkcell Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibiyle dış sahada yaptığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor.



En son 1997-98 sezonunda Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 10 sezonda yaptığı maçlarda galip gelme başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, söz konusu 10 maçta 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.



10 MAÇTA 26 GOL



Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü. 10 maçta 26 gol yiyen Karadeniz ekibi, rakip filelere 13 gol gönderdi.



Bordo-mavililer, söz konusu dönemler içerisinde sadece 1998-99 sezonunda kalesinde 1 gol görürken, diğer maçlarda 2 veya daha üstü gol yedi.



SON 10 SEZONDAKİ MAÇLAR



1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0



1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 – 1



2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2



2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0



2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2



2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1



2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1



2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2



2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de)



2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 – 2





YENER: KADIKÖY’DE OYNAMAK ZOR



Turkcell Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynamanın zor olduğunu, ama Trabzonspor'un kadrosuyla her takımı, her yerde yenecek gücünün bulunduğunu söyledi.



Yener, Trabzonspor'un 10 sezondur rakibi karşısında deplasmanda kazanamamasına ilişkin, ''Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynamak gerçekten zor. Ama şu bir gerçek ki Trabzonspor kadrosuyla her takımı, her yerde yenecek güçtedir. Deneyimli oyuncularımız var. Deneyimli oyuncular böyle atmosferleri severler. Kazanma adına bütün gücümüzü ortaya koyacağız'' değerlendirmesini yaptı.



Fenerbahçe maçlarının özellikle İstanbul'da zor maçlar olduğunu kaydeden Yener, ''Birbirlerine yakın güçte olan takımların maçlarında şans faktörü de önemli. İstanbul'da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Ama öncelikli hedefimiz kaybetmemek. Tabii ki galibiyet çok daha iyi olur'' diye konuştu.