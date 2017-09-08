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Spor

Trabzonspor, Jose Sosa transferini resmen açıkladı

Geçen sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Sosa, gol ve asist kaydedemedi

08 Eylül 2017 13:26

İtalya Serie A'da Milan forması giyen Jose Sosa'yı uzun bir süredir kadrosuna katmaya çalışan Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, Arjantinli futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

Geçen sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Arjantinli futbolcu, gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.

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