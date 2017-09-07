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Spor

Trabzonspor, Jose Sosa ile anlaştı

Geçen sezon Milan formasıyla 19 maça çıkan Arjantinli futbolcu, gol ve asist kaydedemedi

07 Eylül 2017 21:03

İtalya Serie A'da Milan forması giyen Jose Sosa'nın transferi için uzun bir süredir çaba sarf eden Trabzonspor, Milan'dan sonra Arjantinli futbolcuyla da anlaşmaya vardı.

DHA'da yer alan habere göre daha önce transferi için kulübü Milan ile anlaşan Trabzonspor’a Sosa'dan da olumlu yanıt geldi. Bugün bordo-mavili yöneticilere dönüş yapan Arjantinli orta saha oyuncusunun, Trabzonspor’un teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sosa transferi için prosedürlerle ilgili görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

2016-17 sezonunda Milan forması ile 19 maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunda forma şansı bulamadı.

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