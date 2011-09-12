-Trabzonspor İtalya'ya gitti TRABZON (A.A) - 12.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda 14 Eylül Çarşamba günü deplasmanda İnter ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İtalya'ya hareket etti. THY'ye ait özel uçak ile Trabzon Havaalanından İtalya'ya giden bordo-mavili kafilede, yönetici, basın mensupları ve taraftarlar da olmak üzere toplam 176 kişi yer aldı. Karadeniz ekibinin 20 kişilik futbolcu kadrosunda, cezalı oyuncular Burak ve Adrian ile sakatlıkları bulunan Onur, Piotr Brozek, Barış Özbek, Barış Ataş ve Tayfun Cora ile önceki takımı Bursaspor'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için grup maçlarında yer alamayacak Volkan Şen, kadroda bulunmuyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yanı sıra Murat Tosun, Eren ve Sercan'ı kafileye dahil etmedi. Trabzonspor'un Milano'ya giden futbolcu kadrosu ise şu isimlerden oluştu: ''Didier Zokora, Gustavo Colman, Paulo Henrique, Alanzinho, Sezer Badur, Halil Altıntop, Arkadiusz Glowacki, Pawel Brozek, Serkan Balcı, Ferhat Öztorun, Tolga Zengin, Zeki Ayvaz, Mustafa Yumlu, Aykut Akgün, Giray Kaçar, Bora Sevim, Robert Vittek, Marek Sapara, Ondrej Celustka, Marek Cech.'' -Güneş kulübede olmayacak- Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçta kırmızı kart görerek tribünlere gönderilen ve 2 maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş, bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamayacak. Güneş, karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalacak ve takımın başında yardımcı antrenör Ünal Karaman bulunacak. -Kulüp Başkanı Şener ilk kez gidecek- Futbol'da şike soruşturması kapsamında bir süre önce yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan kulüp başkanı Sadri Şener de kafilede yer aldı. Bu sezon Avrupa Kupaları'nda Benfica maçı için Portekiz'e, Ahtletic Bilbao maçında da İspanya'ya gidemeyen Şener, bu defa takımını İtalya'da yalnız bırakmadı. -''Gücümüzü göstereceğiz''- Kafilede yer alan genel sekreter Hasan Yener, havaalanında bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele edeceğini anımsatarak, takım olarak bu sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı. Yener, şunları kaydetti: ''Eski yıllarda olduğu gibi Trabzonspor'un gücünü Avrupa'da yeniden göstereceğiz. Amacımız Türk futboluna ve Trabzonspor'a yakışır bir futbol ortaya koymak. Biz yolumuza grup maçlarından sonra da Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Teknik kadro ve futbolcu arkadaşlarımızda bu sorumluluğun bilincindeler. Trabzonspor gibi mücadele edersek bu arzumuzun gerçek olacağına inanıyorum. Taraftarlarımızla birlikte Milano'dan iyi bir sonuçla döneceğiz.''