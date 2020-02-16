Zirvenin yeni sahibi Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti.



Ligde 11. haftadan itibaren liderlik koltuğunun sahibi olan Sivasspor, bordo mavili ekibe 2-1 yenilince galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve liderlik koltuğunu rakibine devretti.



Ligde üst üste 6. galibiyetini alan ve bir maçı eksik olmasına rağmen ligin yeni lideri olan Trabzonspor, 2010-11 sezonunun 29. haftasından sonra (298 hafta) ligde ilk kez bir haftayı lider kapatmış oldu.

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Da Costa xxx , Campi xxx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Sosa xx (Hüseyin Türkmen dk. 88 ?), Guilherme xx (Doğan Erdoğan dk. 68 x), Ndiaye xx, Nwakaeme x (Abdulkadir Parmak dk. 34 x), Sörloth xxx

Yedekler: Arda Akbulut, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir



Sivasspor: Samassa x, Marcelo x, Caner Osmanpaşa x (Samba Camara dk. 49 x), Appindangoye x, Uğur Çiftçi x (Yağsin Öztekin dk. 33 x), Fatih Aksoy x, Hakan Arslan x, Mert Hakan Yandaş x, Fernando x, Ziya Erdal x (Claudemir dk. 63 x), Yatabare x

Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt,Armin Derlek, Furkan Sağlam

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor), Yatabare (dk.90+2) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Marcelo (Sivasspor), Doğan Erdoğan, Obi Mikel (Trabzonspor)

Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

43. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0

İlk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



66. dakikada Fernandes'in pasıyla topla buluşan, Claudemir'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yumrukladı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



76. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla dışarı çıktı.



87. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Sosa'nın kullandığı serbest atışta kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda kornere çıkardı.



90+2. dakikada Yasin Öztürk'ün sağ taraftan kale sahası içine gönderdiği topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

Maçtan notlar

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncusu Alexander Sörloth, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebildi.

Tahkim Kurulu tarafından 2 maçlık cezası 1 maça indirilen ve cezasını kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında çeken golcü futbolcu, 11'de görev aldı.

Trabzonspor kadrosunda tek yerli

Trabzonspor, ilk 11'inde 10 yabancı futbolcuya görev verdi. Takımın 11'inde yerli oyuncuların sayısında son haftalarda düşüş gözlenirken sadece kaleci Uğurcan Çakır, görev aldı.

Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesi bordo-mavili takımın eski teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay ile hasret giderdi. Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, bordo-mavili takım formasıyla 61. lig maçına çıktı.

Sivasspor'da 4 eksik

Demir Grup Sivasspor, sakatlığı nedeniyle 4 futbolcu oynayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Arouna Kone ve Barış Yardımcı ile sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic, forma giyemedi.