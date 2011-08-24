-Trabzonspor ilk peşinde TRABZON (A.A) - 24.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile yarın 0-0'ın rövanşı için Türk Telekom Arena Stadı'nda çıkacak Trabzonspor, İspanya takımları karşısındaki şansızlığına son vermek istiyor. İlk olarak 1990-91 sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir İspanya takımıyla karşı karşıya gelen bordo-mavililer, 20 yıllık dönem içerisinde 6 kez eşleştiği bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösteremedi. Biri yarınki rakibi Athletic Bilbao olmak üzere Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo, Villareal ve Osasuna karşısında hep tura veda eden taraf olan Karadeniz ekibi, bu kez aynı sonla karşılaşmamak için gayret gösterecek. Karadeniz ekibi, Athletic Bilbao karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem tarihinde ilk kez bir İspanya takımını eleme hem de ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısını göstermiş olacak. - Sağlam'ın Avrupa'daki performansı - Öte yandan Bursaspor ile Türk futbol tarihini değiştiren Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takım ile Avrupa'da ise beklenen başarıyı gösteremedi. İki sezon öncesi şampiyonluğun ardından geçen yıl Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Bursaspor, 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Geçen sezon da ligi 3'üncü sırada bitirerek yine kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Belarus'un FC Gomel takımını iki maçta da yenerek, bu sezonki Avrupa macerasına iyi başlangıç yaptı. İlk Avrupa Kupası deneyimini Kayserispor'un başındayken yaşayan, daha sonra Beşiktaş'ta da Avrupa arenasında boy gösteren Sağlam, Bursaspor'da da Avrupa'dan uzak kalmadı. Ertuğrul Sağlam, 3 takım ile Avrupa'da oynadığı 31 maçta, 14 galibiyet, 5 beraberlik 12 de yenilgi aldı.