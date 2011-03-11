-TRABZONSPOR İLE KASIMPAŞA 6. RANDEVUDA TRABZON (A.A) - 11.03.2011 - Trabzonspor, yarın cezası nedeniyle Kocaeli İsmetpaşa Stadı'nda karşılaşacağı Kasımpaşa ile 6. lig randevusuna çıkacak. İki takım arasında bugüne dek yapılan 5 maçta bordo-mavililerin, galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda bordo-mavililer, 12 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. -TARİHİ GALİBİYET- Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da Kasımpaşa'yı 7-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etmişti. Daha önce 1994-1995 sezonunun 29. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek, en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer, 17 Ekim'de Kasımpaşa'yı da aynı sonuçla yenerek lig tarihindeki bu başarısına yenisini eklemişti. Trabzonspor, bu sonuçla ligde 523 hafta içindeki en farklı galibiyetini, lig tarihinde de deplasmandaki en farklı galibiyetini elde etmişti.