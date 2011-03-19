-TRABZONSPOR İLE GENÇLERBİRLİĞİ 54. KEZ TRABZON (A.A) - 19.03.2011 - Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın başkentte yapacakları karşılaşmayla lig tarihinde 54. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek 2 takım arasında yapılan 53 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 31-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 104 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü. -BAŞKENTTEKİ MAÇLAR- Trabzonspor, Ankara'da yapılan 26 maçın 12'sini kazandı. 6 maç Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sona ererken, 8 maçta taraflar berabere kaldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 38 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. -SON 5 DEPLASMAN MAÇINDA 1 GALİBİYET- Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son 5 deplasman maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda 1-0, 2006-2007 sezonunda 3-0, 2007-2008 sezonunda 2-1 mağlup olduğu rakibini, 2008-2009 sezonunda 1-0 yendi. Geçen sezonki maç ise 2-2 eşitlikle bitmişti. -EN FARKLI GALİBİYETLER- Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçlarda en farklı galibiyetleri alan takım, bordo-mavililer oldu. Karadeniz ekibi, 1993-94 sezonunda 6-0, 1989-90 sezonunda ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla sahadan ayrılmayı başardı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.