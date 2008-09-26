Trabzonspor ile Antalyaspor 27. kez



Trabzonspor ile Antalyaspor yarın 27. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bugüne dek iki takım arasında yapılan 26 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 17-4 üstünlüğü bulunuyor.



Trabzonspor ile Antalyaspor, bu akşam Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları karşılaşmayla birlikte ligde, 27. kez karşı karşıya gelecekler.



Bugüne dek iki takım arasında yapılan 26 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 17-4 üstünlüğü bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.



Trabzonspor, 50 kez Antalyaspor filelerini havalandırırken kalesinde 21 gol gördü.



Sahasında tek yenilgi



Trabzonspor, Antalyaspor ile sahasında yaptığı 13 maçta sadece bir yenilgi aldı. 1998-99 sezonunda rakibi karşısında 3-2'lik sonuçla tek yenilgisini alan bordo-mavililer, sahasında 8 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı.



İki takım arasında en farklı galibiyeti 2000-2001 sezonunda 4-0'lık sonuçla Trabzonspor elde etti.

