T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor ile Antalyaspor 27. kez

Trabzonspor ile Antalyaspor yarın 27. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bugüne dek iki takım arasında yapılan 26 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 17-4 üstünlüğ&

26 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor ile Antalyaspor yarın 27. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bugüne dek iki takım arasında yapılan 26 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 17-4 üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor, bu akşam Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları karşılaşmayla birlikte ligde, 27. kez karşı karşıya gelecekler.

Bugüne dek iki takım arasında yapılan 26 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 17-4 üstünlüğü bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Trabzonspor, 50 kez Antalyaspor filelerini havalandırırken kalesinde 21 gol gördü.

Sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, Antalyaspor ile sahasında yaptığı 13 maçta sadece bir yenilgi aldı. 1998-99 sezonunda rakibi karşısında 3-2'lik sonuçla tek yenilgisini alan bordo-mavililer, sahasında 8 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı.

İki takım arasında en farklı galibiyeti 2000-2001 sezonunda 4-0'lık sonuçla Trabzonspor elde etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24