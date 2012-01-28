-Trabzonspor ile Ankaragücü 68'inci randevuda TRABZON (A.A) - 28.01.2012 - Trabzonspor ile Ankaragücü, yarın başkentte yapacakları maçla ligde 68'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 67 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 35-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 104 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü. -Ankara'daki maçlar- İki takım arasında başkentte yapılan maçların genelinde ise Ankaragücü üstünlük kurdu. 33 maçta Ankaragücü 14 kez, Trabzonspor ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer 40 gol atarken kalesinde 43 gol gördü. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti. Ligin ilk yarısında Trabzon'da yapılan karşılaşmayı da bordo-mavililer 3-2 kazanmıştı.