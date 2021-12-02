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Spor

Trabzonspor hisseleri yüzde 31,4 arttı

02 Aralık 2021 11:46

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor'un hisseleri kasım ayında yüzde 31,4 arttı. Trabzonspor hisseleri, 23 Kasım'da 9,51 Lira ve 4 milyar 755 milyon Liraya ulaşarak tarihi zirveyi gördü.

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi, geçen ay yüzde 9,6 yükseldi. Trabzonspor, kasım ayında yüzde 31,4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi olurken, 23 Kasım'da 9,51 Lira ve 4 milyar 755 milyon Liraya ulaşan piyasa değeri de tarihi zirveyi gördü.

Geçen ay Galatasaray'ın hisseleri, yüzde 7,2, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 1,3 değer kazanırken, Beşiktaş hisseleri ise yatırımcısına yüzde 16 kaybettirdi.

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