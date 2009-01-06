Trabzonspor havlu attı

Fortis Türkiye Kupası mücadelesinde baştan sona çekişmeli geçen maçta, Trabzonspor, Anyalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adeta gol düellosuna dönüşen maçta bordo mavili ekip önce öne geçti, ardından geriye düştü, tekrar öne geçti ama uzatmalarda yediği golle bir puana razı oldu ve kupaya erken veda etti..





Fortis Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçlarında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'la karşılaştı.



Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk Trabzonspor oldu. 3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ceyhun, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek deplasmanda bordo-mavililieri 1-0 öne geçirdi.



Bu dakikadan sonra rakip kaleye daha etkili gitmeye başlayan Antalyaspor, 25. dakikada Pacome'nin uzaktan yaptığı sert vuruşla topu filelerle buluşturmasıyla birlikte skora 1-1 eşitlik getirdi.



İlk yarıda başka gol olmazken ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıya ev sahibi Antalyaspor hızlı girdi. Trabzonspor kalesine etkili gelen kırmızı-beyazlılarda Ahmet Kuru, 57. dakikada kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi.



Sahadan puansız ayrılmak istemeyen Trabzonspor, 77. dakikada köşe vuruşundan gelen topun Fatih'e çarparak filelere gitmesiyle skora 2-2 eşitlik getirdi.



Galibiyet için Antalyaspor kalesine yüklenen Karadeniz ekibi, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ceyhun'un kafa vuruşuyla attığı golle 3-2 öne geçmeyi başardı.



Uzatma dakikalarında etkili olan Antalyaspor, Hakan Özmert'in gölüyle skoru 3-3'e getirdi.



Kalan sürede başka gol olmadı ve Trabzonspor ile Antalyaspor 3-3 berabere kalarak puanları paylaştılar. Bu sonuçla Trabzonspor kupaya veda etti.





ANTALYASPOR: 3 - TRABZONSPOR: 3

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Manav, Cem Satman, Muhittin Gürses

Antalyaspor: Fevzi x, Yalçın xx, Şenol xx, Vahap xx, Hakan Özmert xxx , Ali Zitouni xx (Dk. 83 Abdullah x), Sedat xxx, Sergey Pacome xx (Dk. 67 Mustafa xx), Ahmet xxx, Volkan Altın xx, Fatih xx

Trabzonspor: Onur x, Tayfun x (Dk. 84 Göksu x), Hüseyin xx, Remzi Giray x, Egemen xxx, Ceyhun xxx, Colman xxx, Serkan xx, Isaac x (Dk. 68 Gökhan Ünal x), Umut x, Ergin x

Goller: Dk. 25 Sergey Pacome, Dk. 57 Ahmet, Dk. 77 Fatih (kendi kalesine), Dk. 90 2 Hakan Özmert (Antalyaspor), Dk. 3 ve 85 Ceyhun (Trabzonspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



Trabzonspor maça hızlı başladı. 3. dakikada Colman'ın serbest vuruştan gönderdiği topu Ceyhun, Antalyaspor ceza alanı önünde kafa ile kaleci Fevzi'nin sağından filelere gönderdi: 1-0



25. dakikada Antalyaspor'un beraberlik golü geldi. Hakan Özmert'in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Sergey Pacome, topa çok sert vurdu. Top, kalecinin sağından direğe çarparak filelere gitti: 1-1



38. dakikada Antalyasporlu Sedat, Trabzonspor kalecisi Onur'un kaleden uzaklaştığını görünce topu kaleye gönderdi. Kaleci Onur, son anda uzanarak topu eliyle dışarı attı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.







İKİNCİ YARI

Antalyaspor 57. dakikada 2. golüne kavuştu. Bu dakikada Fatih'in ceza alanına gönderdiği topu, Volkan kafa ile kale önünde bulunan Ahmet Kuru'ya attı. Ahmet, düzgün bir vuruşla topu kaleye göndererek takımın ikinci golünü kaydetti: 2-1.



71. dakikada Antalyaspor bir golden oldu. Bu dakikada soldan Trabzonspor ceza alanına giren Sedat, topu uygun durumdaki Ali Zitouni'ye gönderdi. Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Ali Zitouni, bir an duraklayınca topu Trabzonspor kalecisi Onur'a kaptırdı.



77. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Bu dakikada Colman'ın sağdan ortaladığı topa, Umut'tan önce vurmak isteyen Fatih, topu kendi kalesine gönderdi: 2-2.



85. dakikada Colman'ın kullandığı köşe atışında topu iyi takip eden Trabzonspor'dan Ceyhun, topu kafa ile Antalyaspor ağlarına gönderdi: 2-3.



Antalyaspor, 90 2'de beraberlik golünü Hakan Özmert'in ayağından buldu. Bu dakikada karambolde Trabzonspor ceza alanı dışına çıkan top Hakan Özmert'in önüne düştü. Bu futbolcunun düzgün vuruşuyla Antalyaspor beraberliği yakaladı: 3-3.



Maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

