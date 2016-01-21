Trabzonspor, Hami Mandıralı ile anlaştı

Trabzonspor'un, efsane futbolcusu Hami Mandıralı'yı ikinci kez teknik direktörlüğe getirdiği iddia edildi.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor yönetimi teknik adam arayışlarını sonuçlandırdı.Trabzonspor, sezon sonuna kadar Hami Mandıralı ile yola devam edecek. Mandıralı, havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başkan çağırdı ve geldim, benim için sorun yok" dedi.

Mandıralı'ya sezon sonuna kadar tek yetkili olarak çalışması önerilecek

Şota Arveladze ile sezona giren bordo mavili takım, Gürcü teknik adamın gönderilmesinin ardından geçici olarak Sadi Tekelioğlu'na emanet edilmişti.

Hami mandıralı kimdir?

20 Temmuz 1968'de Trabzon'da doğdu. 1978'de Trabzonspor altyapısında futbola başladı. 1984'te bu kulüpte profesyonel oldu ve 1998 yılına dek aralıksız bordo mavili formayı giydi. 1998-99 sezonunda Almanya'da Schalke 04'te oynadıktan sonra Trabzonspor'a döndü. 2002-2003 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu ve aynı sezonun sonunda futbolu bıraktı. Sert şutları nedeniyle 'Bombacı Hami' lakabıyla anılırdı. Futbolculuk kariyerinde 56 kez A Milli Takım forması giydi, 9 gol attı.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak 2008-09 yıllarında Ümit Milli Takım'ı çalıştırdı. 2013-14 sezonunda Trabzonspor'da, bir sonraki sezon da Antalyaspor'da görev yaptı.