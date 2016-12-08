Trabzonspor gözünü Rodallega'ya dikti

Sadece Türkiye değil, Avrupa liglerinin de en az gol atan takımlarından olan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Bu sezon forvetlerinden verim alamayan Ersun Yanal, devre arasında takviye istiyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Ersun Yanal, Rodallega'nın takıma direkt katkı vereceğini düşünüyor.

Trabzonspor yönetimi sözleşmesi sezon sonunda ona erecek olan 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

Rodallega, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor forması ile 37 maçta 21 gol atmıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon ise forma giydiği 13 maçta 4 gol attı.