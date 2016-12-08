T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor gözünü Rodallega'ya dikti

Forvetleri bekleneni veremeyen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında takviye istiyor

08 Aralık 2016 14:00

Sadece Türkiye değil, Avrupa liglerinin de en az gol atan takımlarından olan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Bu sezon forvetlerinden verim alamayan Ersun Yanal, devre arasında takviye istiyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Ersun Yanal, Rodallega'nın takıma direkt katkı vereceğini düşünüyor.

Trabzonspor yönetimi sözleşmesi sezon sonunda ona erecek olan 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

Rodallega, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor forması ile 37 maçta 21 gol atmıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon ise forma giydiği 13 maçta 4 gol attı.

ETİKETLER

Hugo RodallegaTrabzonsportransfer

İlgili Haberler

Rodallega geçen sezonu mumla arıyor

Kolombiyalı golcü Rodallega, 9 maçta gol sevinci yaşayamadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24