Trabzonspor 4-2 Göztepe (Maç sonucu)

Trabzonspor, Göztepe engelini de aştı; şampiyonluk için koşusuna devam etti. Akyazı'daki maça Bordo Mavililer iyi başladı. Buna karşın yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile ilk maçına çıkan Göztepe, golü buldu. Halil Akbunar, 31. dakikada itirazlar altında kaleci Uğurcan'ı avladı.

Savunma güvenliğini ön planda tutmasıyla dikkat çeken Trabzonspor, Göztepe karşısında savunmada aksadı. İzmir ekibinin ilk yarıda kaleye 12 şut çekmesi ve bunların 6'sında isabet bulması dikkat çekti.

Trabzonspor, geri düşmesinin üç dakika sonrasında 34'te Nwakaeme ile eşitliği sağladı. Nijeryalı, maçta zaman zaman gergin görüntüsüyle dikkat çekti. 37. dakikada ise Abdülkadir Ömür'un golü geldi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti.

43. dakikada eski bir Trabzonsporlu Soner Aydoğdu, kaleci Uğurcan Çakır'ı çaresiz bıraktı ve ilk yarının skorunu ilan etti: 2-2.

Trabzonspor, ikinci yarıya 3 değişiklik ile başladı. Cornelius, Trondsen ve Berat oyundan çıktı, Dorukhan, Djaniny ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.

Trabzonspor, ikinci yarıya golle başladı. 49'da Göztepe defansının büyük hatasını affetmeyen Djaniny, kaleci İrfan Can'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

Alkışlar Abdülkadir Ömür'e

53'te harika bir organizasyon sonrasında son olarak Abdülkadir Ömür ağları havalandırdı ve Trabzonspor'u 4-2 öne geçirdi. Abdülkadir Ömür, 74'te yerini Bakasetas'a bıraktı. 4. haftadaki Galatasaray maçında 37. dakikada oyundan alınan ve tribün tepkisinden ötürü gözyaşlarına boğulan Abdülkadir Ömür, bugün oyundan çıkarken 40 bin Trabzonsporlu tarafından ayakta alkışlandı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Trabzonspor sahadan 4-2 galip ayrıldı. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 70 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor ile arasındaki puan farkını 18'e çıkardı. Üst üste 6. maçından da puan çıkaramayan Göztepe ise 27 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

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Stat: Medical Park Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bakasetas), Visca, Nwakaeme (Dk. 82 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Djaniny) Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 64 Tijanic), Soner Aydoğdu (Dk. 78 Yalçın Kayan), Halil Akbunar (Dk. 89 Lourency), Ndiaye, Di Santo (Dk. 78 Jahovic) Goller: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 43 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 34 Nwakame, Dk. 37 ve 54 Abdülkadir Ömür, Dk. 48 Djaniny (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 33 Uğurcan Çakır, Dk. 45 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 83 Berkan Emir, Dk. 87 Halil Akbunar (Göztepe)

Maçtan önemli anlar

14. dakikada Cornelius'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta çıktı.

21. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında topla buluşan Cornelius'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.

23. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içindeki kalabalıkta son olarak Berkan Emir'in yakın mesafeden kafa şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

24. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

27. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Arslanagic'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ahmetcan Kaplan tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi: 0-1.

34. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 1-1.

37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi: 2-1.

43. dakikada bu kez konuk takım eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

49. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin uzun pasında, savunmada Angel'in hatasıyla topu önünde bulan Djaniny, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-2.

54. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2.

76. dakikada Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza alanı ön çizgisinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.