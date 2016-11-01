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Spor

Trabzonspor gol fakiri

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, bordo-mavililer sadece 6 gol atabildi

01 Kasım 2016 13:39

Spor Toto Süper Lig’de ikisi penaltı atışında olmak üzere 9. haftada 6 gol atabilen Trabzonspor, ligin en az gol atan üç takımından biri oldu.

Trabzonspor, gol yollarından tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile attığı iki penaltı golüyle 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligde 9. haftada 6 gol kaydederek son 14 sezonun en kısır dönemini yaşadı.

haberler.com'un haberine göre; en son 2002-2003 sezonunda ilk 9 haftada 6 golde kalan bordo-mavililer, aynı dönemi bu sezon da yaşıyor. Karadeniz ekibi 2010-2011 sezonunda ise 9. hafta 23 gol atarak rekor kırmıştı.

 

En az gol atan 3 takımdan biri

 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk 9. haftasında 6 gol atarak, ligin en az gol atan 3 takımından biri oldu. Akhisar Belediyespor 5 gol atarken, Adanaspor ve Trabzonspor da 6 gol attı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonun aynı döneminde ise rakip kalelere 12 gol göndermişti.

 

Forvetlerden 1 gol geldi

 

Trabzonspor'un forvet oyuncularından Dame N'Doye, bordo-mavili forma altında ilk golünü Galatasaray'a karşı atarken, Muhammet Demir ve Jun Suk henüz siftah bile yapamadı. Trabzonspor'un attığı 6 golün ikisi penaltıdan gelirken, Onani (2), Yusuf Erdoğan, N'Doye, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ise birer gol atabildiler

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