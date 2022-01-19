Maç sonucu | Trabzonspor 1-1 Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor evinde GZT Giresunspor ile karşılaştı.

Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Abdullah Avcı'nın takımın başında çıkamadığı maçta bordo-mavililer sahada Uğurcan; Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil; Berat, Dorukhan, Bakasetas; Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius 11'iyle yer aldı.

Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Bordo-mavili ekipte 4. dakikada sarı kart gören Hüseyin Türkmen, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. 32. dakikada sakatlık geçiren Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür kenara gelirken, yeni transferler Tymoteusz Puchacz ile Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.

'Fırtına' ikinci yarıya hızlı başladı. Ev sahibi takım özellikle Anastasios Bakasetas'ın şutlarıyla gole yaklaşırken kaleci Okan Kocuk kurtarışlarıyla öne çıktı.

GOL 68' | Karadeniz derbisinde eşitliği bozan GZT Giresunspor oldu. Aziz Behich'in pasında ön direğe hareketlenen Umut Nayir, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL 78' | Trabzonspor aradığı golü Andreas Cornelius ile buldu. Bruno Peres'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Norveçli yıldız skoru 1-1'e getirdi. Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkaran Cornelius kariyerindeki 37. kafa golüne imza attı.

KAÇAN PENALTI 90+4 | Trabzonspor karşılaşmanın duraklama anlarında penaltı kazandı. Alexis Perez'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

KAÇAN PENALTI 90+8 | Giresunsporlu oyuncuların ceza sahasına önce girmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy penaltı vuruşunu tekrarladı. Ancak bir kez daha Bakasetas'a geçit vermeyen kaleci Okan takımına 1 puanı getirdi: 1-1.

Maçtan önemli anlar