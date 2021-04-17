Trabzonspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

Trabzonspor, Hatayspor'lu 1-1 berabere kaldı; beraberlik serisi 4 maça çıktı. Bordo Mavililer, Djaniny'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Maçta son sözü 90+6'da Boupendza söyledi.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı; galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bordo Mavililer, 22. dakikada Djaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti. İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının da büyük bir bölümünde iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Son 20 dakikada iki takım rakip kalede tehlikeler yarattı. 90+2'de Hatayspor penaltı kazandı. Flavio, Boupendza'ya yaptığı hareket sonrası hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 90+4'te Diouf'un penaltı vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

VAR incelemesi sonrasında Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlattı. 90+6'da bu kez penaltı atışı için topun başına Boupendza geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top ve kaleci Uğurcan Çakır ayrı köşelere gitti ve skora eşitlik geldi.

Maç 101 dakikada sona erdi ve Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 59'a, Hatayspor ise 50'ye çıkardı.