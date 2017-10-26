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Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı

26 Ekim 2017 17:26

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak

Futbolda Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 10. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Bülent Yıldırım

28 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor: Fırat Aydınus
19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Ekim Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
16.30 Bursaspor-Antalyasor: Ali Palabıyık
19.30 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya

30 Ekim Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Halil Umut Meler

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