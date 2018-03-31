Trabzonspor, Galatasaray karşısında seri peşinde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



SPOR Toto Süper Lig’de üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları’na katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, yarın Galatasaray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ligde 42 puanı bulunan ve Avrupa Kupaları’na katılma mücadelesi veren Trabzonspor, yarın deplasmanda 54 puanlı şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’a konuk olacak. Ligi Avrupa Kupalarına katılabilecek pozisyonda tamamlamak isteyen bordo-mavililer, rakibi karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı olan Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ile Bero bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’a görev vereceği belirtildi. Milli takımdan sakat dönen ve saha çalışmalarına başlayan Okay’ın da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

GALATASARAY İLE 90’INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 90’ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 29, Galatasaray’ın 39 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde 114 gol gördü.

TRABZONSPOR 3 MAÇTIR KAZANIYOR

Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 3 maçta da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bordo-mavililer, aralarında oynanan son 3 karşılaşmada sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1’lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero’nun yanı sıra Onur, Mustafa, Okay, Olcay ve N’Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28’inci haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR\'UN GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak

SAKAT: Esteban, Durica, Castillo, Bero

CEZALI: Onazi

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