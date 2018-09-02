Trabzonspor-Galatasaray: 4-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx)- Pereira (xxx), Hosseini (xxx), Mustafa (xxx), Novak (xxx)- Onazi (xxx)(Dk.73 Kucka x), Sosa (xxxx)- Olcay (xxx)(Dk.78 Amiri x), Yusuf (xxx), Nwakaeme (xxxx)- Rodallega (xxx)(Dk.86 Ekuban xxx)

GALATASARAY: Muslera (x)- Mariano (x), Maicon (x), Ahmet (x), Nagatomo (x)- Fernando (x)- Sinan (x)(Dk. 46 Ndiaye x), Belhanda (x), Emre (x)(Dk.81 Feghouli x), Onyekuru (x)(Dk.81 Rodrigues x), Eren (x)

GOLLER: Dk. 3 Onazi, Dk.25 ve Dk. 45+3 Nwakaeme, Dk.90+3 Ekuban (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Novak, Yusuf (Trabzonspor), Mariano (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Belhanda (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray\'ı 4-0 mağlup etti. Bu sezon sahasında oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 4\'üncü hafta itibariyle puanını 7\'ye yükseltip üst sıralarla puan farkını azaltırken, ilk 3 maçını kazanan Galatasaray ise bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.

3\'üncü dakikada Rodallega\'nın ceza sahası üzerinde savunmadan dönen şutunda, topla buluşan Onazi\'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

6\'ncı dakikada Pereira\'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Rodallega kafayla vuruşunu yaptı ancak şutunda kaleyi bulamadı.

14\'üncü dakikada Sinan\'ın sağ çizgiden yerden ortasını Onur ayağıyla uzaklaştırdı, ceza sahası çizgisinin üzerine düşen topu Belhanda röveşata ile kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22\'nci dakikada Yusuf\'un ara pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Rodallega topu önüne aldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti ancak Muslera meşin yuvarlağı yatarak kontrol etmeyi başardı.

25\'inci dakikada Sosa\'nın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Yusuf ceza sahası içerisine girdikten sonra penaltı noktası üzerindeki Nwakaeme\'ye pasını çıkardı, onun önüne kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şut savunmaya da çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

30\'uncu dakikada orta sahada ikili mücadele sonrasında Yusuf Yazıcı yatarak topu almak isterken Belhanda sert bir şekilde onun ayağına bastı. Bu hareketi sonrasında hakem Fırat Aydınus Belhanda\'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

45+3\'üncü dakikada topla birlikte soldan ceza sahası içerisine giren Nwakaeme, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra altıpasın üzerinden meşin yuvarlağı kaleci Muslera\'nın solundan ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Trabzonspor\'un üstünlüğüyle tamamlandı.

53\'üncü dakikada Nwakaeme\'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodallega bekletmeden şutunu çekti ancak Muslera gole izin vermedi.

80\'inci dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ilerleyen Kucka ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

90+3\'üncü dakikada Nwakaeme\'nin soldan ortasından Ekuban altı pasın üzerinden gelişine ayağıyla şutunda topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma 4-0 Trabzonspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

NWAKAEME VE EKUBAN, MEDİCAL PARK\'TA GOLLE BAŞLADI

Trabzonspor\'un yeni transferlerinden Anthony Nwakaeme, Medical Park Stadı\'nda çıktığı ilk maçta 2 gol kaydederken, bordo-mavili forma ile de ilk kez golle tanıştı. Ligin 3\'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın 73\'üncü dakikasında oyuna giren ve Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkan Nwakaeme, bordo-mavili forma ile ikinci, Medical Park Stadı\'nda ise ilk maçında Galatasaray karşısında 25 ve 45+3\'üncü dakikalarda 2 gol kaydetti. Ayrıca hafta içerisinde takıma katılan ve karşılaşmanın 86\'ncı dakikasında oyuna dahil olan Caleb Ekuban da 90+3\'de ilk maçında golle buluştu.

MAÇ SONU KOLBASTILI KUTLAMA

Trabzonsporlu futbolcular 4-0\'lık Galatasaray galibiyetini kolbastı ile kutladı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahanın ortasında toplanan bordo-mavili futbolcular, müzik eşliğinde kolbastı oynadı. Daha sonra tribünleri selamlayan futbolculara taraftarlar da alkışlarla karşılık verdi.

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