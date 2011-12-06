-Trabzonspor Fransa'da LILLE (A.A) - 05.12.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, 7 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa'nın Lille kentine geldi. Bordo-mavili kafileyi taşıyan ve saat 14.00'de Trabzon'dan ayrılan özel uçak, yerel saatle 18.00'de Lille Havaalanına indi. Teknik heyet ve futbolcuları, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve ''Bize her yer Trabzon'' yazılı atkılarla bir grup taraftar karşıladı. Paris Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Cumur, teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede, sakatlıkları bulunan Vittek ve Tayfun ile statü gereği Avrupa kupası maçlarında forma giyemeyen Volkan Şen yer almadı. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, kulüp genel sekreteri Hasan Yener ve bazı yönetim kurulu üyeleri de kafileyle birlikte Lille kentine geldi. Kulüp başkanı Sadri Şener'in Fransa'ya dün geldiği belirtildi.