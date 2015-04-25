Trabzonspor finalde!

Trabzonspor Medical Park, FIBA Euro Challenge Kupası Dörtlü Finali'ndeki ilk maçında, Romanya temsilcisi Energia'yı 83-63 yenerek finale yükseldi. Bordo mavililer, 26 Nisan Pazar günü oynanacak finalde, Fransa'nın Nanterre takımıyla karşılaşacak.
Hayri Gür Spor Salonu'nda yaklaşık 6 bin seyircinin desteğini arkasına alarak oynayan bordo mavililerin karşılaşmasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Trabzon Valisi Abdil celil Öz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.
İlk periyot: 20-17
İkinci periyot: 39-31
Üçüncü periyot: 58-49
Trabzonspor Medical Park'ta 26 sayı atan Hardy, karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Marshall 15, Bost 10, Stipanoviç 12 ve Velickovic 10 sayıyla skora katkıda bulundu.