26 Aralık Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet aldı.
Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 Trabzonspor maçında 5 kırmızı kart çıktı.
16. haftanın hakemleri
24 Aralık Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar
25 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 Aralık Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık