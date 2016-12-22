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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

22 Aralık 2016 18:15

26 Aralık Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet aldı.  

Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 Trabzonspor maçında 5 kırmızı kart çıktı.

 

16. haftanın hakemleri

 

24 Aralık Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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