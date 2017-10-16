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Spor

Trabzonspor, Fatih Terim’e teklif yaptı

Terim olmazsa, Rıza Çalımbay’a teklif götürülecek

16 Ekim 2017 19:29

Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını duyurmaya hazırlanan Trabzonspor'da Fatih Terim'e teklif götürdü. Öte yandan Ersun Yanal tesislere geldi. Yanal'ın sözleşmenin feshine dair imza atması bekleniyor.

Bordo-Mavili Yönetim ise bir kanattan yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. İlk hedefte Fatih Terim var ancak tecrübeli teknik adam ile çalışma ihtimali zayıf.

Alternatif isim Rıza Çalımbay. Çalımbay da olmazsa yabancı bir teknik adama teklif yapılacak, Bordo-Mavili Kulüp akşam saatlerinde Yanal ile ilgili resmi açıklama yapacak.

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Fatih terimRıza ÇalımbayErsun YanalTrabzonsporistifa sonrası hareketli saatler

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