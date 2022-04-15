Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor’un büyük baskı kurduğu maçta Karagümrük 45+5’te Biglia’nın serbest vuruştan attığı şık golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor ikinci yarıda birçok pozisyona girdi, aradığı golü ise 58. dakikada Vitor Hugo ile buldu. Brezilyalı stoper ayrıca 76. dakikada direğe takıldı.

Karagümrük de 77 ve 90+3. dakikalarda Trabzonspor kalesinde direklere takıldı. Bordo-mavili takım 30 şutta 6 isabet bulurken, 15 korner kullandı.

Bu sonucun ardından lider Trabzonspor 73 puana yükselirken, Karagümrük de haftayı 47 puanla 10. sırada tamamladı.

Ligin 34. haftasında Karagümrük, 23 Nisan Cumartesi günü Konyaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise aynı gün saat 20.30’da Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

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Stat: Medical Park Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 7 Yusuf Erdoğan - Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 85 Koita), Bakasetas, Visca, Djaniny (Dk. 90+1 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Nwakaeme) VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Levent Mercan (Dk. 73 Samed Onur), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 73 Toure), Karamoh (Dk. 61 Borini), Pesic Goller: Dk. 45+4 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 58 Vitor Hugo (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Pesic, Dk. 36 Biraschi, Dk. 45+3 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+1 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Maçtan önemli anlar

18. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayının hemen gerisinden Hamsik'in şık vuruşunda, kaleci Viviano sağ üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

25. dakikada Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda, savunmada topa yatarak ayak koyan Vitor Hugo tehlikeyi önledi.

GOL | 45+1. dakikada Levent Mercan, Yusuf Erdoğan'la mücadelesinde yerde kaldı. Önce serbest atış kararı veren hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. 45+4. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Biglia, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

45+5. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 1-0 önde kapadı.

55. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde kaleye yakın mesafeden Peres, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

56. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ön direkteki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

GOL | 58. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Hamsik'in uzun pasında savunmanın arkasında son olarak Denswil'in vuruşunda Vitor Hugo'nun altıpas içinde dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-1

67. dakikada Caner Erkin'in ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağdan ceza alanına giren Levent Mercan'ın şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

76. dakikada Bakasetas'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Viviano iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan direkten döndü.

81. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano tehlikeyi önledi.

82. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında Djaniny'nin indirdiği topu Visca kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.