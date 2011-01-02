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Spor

TRABZONSPOR EKSİK ÇALIŞTI BELEK (A.A)

02 Ocak 2011 21:40

-TRABZONSPOR EKSİK ÇALIŞTI BELEK (A.A) - 02.01.2011 - Trabzonspor'da ülkelerinden bugün de dönmeyen Jaja, Alanzinho ve Colman için antrenman sırasında noter tespiti yapıldı. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Bordo-mavili takım, Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Gloria Oteli'nin futbol sahalarında akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde hazırlanan futbolcular, idmana düz koşu ile başladı. Kondisyon hareketlerine ağırlık veren bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünü top sürme ve pas çalıştı. Sabah antrenmanına katılan ve takım arkadaşlarıyla çalışan Selçuk İnan, akşam antrenmanında takımdan ayrı düz koşu yaptı. İnan'nın antrenmanın bir bölümünü oteldeki spor salonunda sürdürdüğü öğrenildi. Ülkelerinden bugün de dönmeyen Jaja, Alanzinho ve Colman için antrenman sırasında noter tespiti yapılmasına devam edildi. Trabzonspor, yarın sabah ve akşam yapacağı antrenmanlarla devre arası kamp çalışmalarına devam edecek.

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