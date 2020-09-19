Trabzonspor, Denizlispor engelini aşamadı

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Yukatel Denizlispor'un konuğu olan Trabzonspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından bordo-mavili ekip yeni teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçında da puan kaybı yaşadı.

Düşük tempoda oynanan maçta iki takım da pozisyon üretme konusunda güçlük çekerken, Yukatel Denizlispor, 64. dakikada oyuna dahil olan Hadi Sacko'nun 68. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da ikinci haftayı 1'er puanla tamamladı.

Trabzonspor ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yukatel Denizlispor ise Fraport-TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eddie Newton'dan 3'lü savunma tercihi

Bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Eddie Newton takımını sahaya 3-4-1-2 düzeninde sürerken, ilk 11'de Uğurcan, Edgar Le, Campi, Hüseyin, Serkan, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdurrahim, Abdülkadir Ömür, Afobe ve Nwakaeme'ye şans verdi.

Konuk ekipte maçın ikinci yarısında Atakan Gündüz ve Ahmet Canbaz da şans buldu.

Yeni transferlerden Afobe ve Baker ilk 11'de

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Benik Afobe ile Lewis Baker maça ilk 11'de başlayarak bordo-mavili forma altındaki ilk maçına çıkmış oldu.

Flavio'nun kart cezası nedeniyle görev alamadığı maçta Stiven Plaza ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.